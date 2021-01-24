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24 января, 2021
 
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Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак в день массовых протестов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального обратила внимание, что российская певица Алла Пугачева следит за аккаунтом оппозиционера в Instagram, а за страницей бывшего мужа и певца Филиппа Киркорова – нет.

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Неизвестно, когда именно Пугачева подписалась на страницу Навального
Неизвестно, когда именно Пугачева подписалась на страницу Навального
Фото: alla_orfey / Instagram

Российская артистка Алла Пучагева в Instagram подписалась на аккаунт оппозиционного политика Алексея Навального и отписалась от страницы бывшего мужа и певца Филиппа Киркорова, заявила российская телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

К такому выводу Собчак пришла 23 января, судя по всему, проанализировав список страниц, за которыми следит Пугачева. Там действительно есть Навальный и нет Киркорова.

Однако последний в июле 2020 года говорил о Пугачевой так: "В отличие от Аллы, я на нее подписан в Instagram". Его цитировала "Комсомольская правда". Также неизвестно, когда именно певица начала читать страницу оппозиционного политика.

23 января по всей России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, задержали по всей стране более 3 тыс. человек. "Медуза" пишет, что это самое массовое задержание на акциях протеста за всю историю России.

Киркоров 21 января в Instagram писал, что мир, в котором "люди бы собирались на концертах и праздниках, а не на митингах и прочих шабашах", был бы прекрасен. Навального он, как и президент РФ Владимир Путин, в этом посте назвал "берлинским пациентом".

Новые акции протеста анонсировали в следующие выходные.

Полицейские применяли силу к протестующим, митинги разгоняли. В Санкт-Петербурге 54-летняя Маргарита Юдина вечером 23 января подошла к трем силовикам, которые вели задержанного на митинге, и спросила: "Зачем вы его схватили?" Полицейский ответил: "С проезжей части!" – и сильно пнул ее ногой в живот. Юдина упала на асфальт и закричала, ее госпитализировали.

Издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алла Пугачева, Ксения Собчак, Алексей Навальный, протесты, Филипп Киркоров
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