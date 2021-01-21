Стилист Пугачевой заявил, что Леди Гага на инаугурации Байдена повторила образ его клиентки. Фото

Стилист российской певицы Аллы Пугачевой, дизайнер Алишер увидел в модном образе американской певицы Леди Гаги, выступавшей на инаугурации 46-го американского президента Джо Байдена, сходство с образом его клиентки, который она продемонстрировала во время концерта в Кремле.

Пугачева в 2019 году на своем концерте в Кремле выступала в пышной красной юбке и черной блузке Фото: allasuperstar / Instagram

Российский дизайнер и стилист певицы Аллы Пугачевой Алишер 21 января в Instagram опубликовал коллаж, состоящий из снимков своей клиентки и американской певицы Леди Гагы.

На фото артистки запечатлены в нарядах, состоящих из черного верха и пышной красной юбки.

"Не, ну а че? Мы то с Аллборисовной были первые", – написал он.

"Первым был [французский писатель] Стендаль. Он написал "Красное и черное", – отреагировали на публикацию фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALISHER (@alishermusic)

Алишер подписал, что Пугачева появилась в этом образе в 2019 году во время выступления в Кремле (Москва).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева / Alla Pugacheva (@allasuperstar)

Леди Гага демонстрировала модный образ 20 января в Капитолии на инаугурации 46-го американского президента Джо Байдена.

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Пугачева не прокомментировала публикацию своего стилиста.