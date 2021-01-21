Стилист Пугачевой заявил, что Леди Гага на инаугурации Байдена повторила образ его клиентки. Фото

Российский дизайнер и стилист певицы Аллы Пугачевой Алишер 21 января в Instagram опубликовал коллаж, состоящий из снимков своей клиентки и американской певицы Леди Гагы.
На фото артистки запечатлены в нарядах, состоящих из черного верха и пышной красной юбки.
"Не, ну а че? Мы то с Аллборисовной были первые", – написал он.
"Первым был [французский писатель] Стендаль. Он написал "Красное и черное", – отреагировали на публикацию фолловеры.
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Алишер подписал, что Пугачева появилась в этом образе в 2019 году во время выступления в Кремле (Москва).
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Леди Гага демонстрировала модный образ 20 января в Капитолии на инаугурации 46-го американского президента Джо Байдена.
Пугачева не прокомментировала публикацию своего стилиста.