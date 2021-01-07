Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2021
 
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"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет

Российская певица Алла Пугачева рассказала дочери своей коллеги Любови Успенской Татьяне Плаксиной, чего ей не стоит делать.

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Пугачева прокомментировала пост дочери Успенской
Пугачева прокомментировала пост дочери Успенской
Фото: alla_orfey / Instagram

Российская певица Алла Пугачева одной из первых отреагировала на рождественское поздравление дочери своей коллеги Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которое та разместила 6 января в Instagram.

"Пусть рождественской звездой дом ваш озарит мир и покой! С Рождеством! Загадывайте желания в эту ночь – и они обязательно сбудутся!" – написала Плаксина.

"Не ругайся матом – и будет тебе радость", – ответила ей на поздравление Пугачева.

"Правильно, тетя Алла плохого не посоветует", – отреагировали на комментарий артистки подписчики Плаксиной. 

Скриншот: tatiana_plaksin_ / Instagram
Скриншот: tatiana_plaksin_ / Instagram

Дочь Успенской проигнорировала совет Пугачевой. 

Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин. Отношения между матерью и дочерью находились в состоянии конфликта. Несмотря на это, певица в конце декабря 2020 года поздравила дочь с 31-летием.

Теги: Алла Пугачева, Рождество, дети, скандал, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина
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