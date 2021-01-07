"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет

Российская певица Алла Пугачева рассказала дочери своей коллеги Любови Успенской Татьяне Плаксиной, чего ей не стоит делать.

Российская певица Алла Пугачева одной из первых отреагировала на рождественское поздравление дочери своей коллеги Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которое та разместила 6 января в Instagram.

"Пусть рождественской звездой дом ваш озарит мир и покой! С Рождеством! Загадывайте желания в эту ночь – и они обязательно сбудутся!" – написала Плаксина.

"Не ругайся матом – и будет тебе радость", – ответила ей на поздравление Пугачева.

"Правильно, тетя Алла плохого не посоветует", – отреагировали на комментарий артистки подписчики Плаксиной.

Скриншот: tatiana_plaksin_ / Instagram

Дочь Успенской проигнорировала совет Пугачевой.

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Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин. Отношения между матерью и дочерью находились в состоянии конфликта. Несмотря на это, певица в конце декабря 2020 года поздравила дочь с 31-летием.