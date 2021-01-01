"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год

Супруг российской певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин обнародовал в сети новогодний ролик.

Галкин и Пугачева поженились в конце 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин снял на видео танцующую в новогоднюю ночь в компании подруг супругу – российскую певицу Аллу Пугачеву. Ролик он разместил 1 января в Instagram.

На видео Пугачева в длинном белом платье танцует на сцене возле елки под римейк песни советской группы "Кино" "Видели ночь".

"Девчонки зажигают", – отреагировали на видео подписчики Галкина.

"Алла жахнула немного?" – интересуются в комментариях фолловеры.

"Просто огонь в таком возрасте", – написали поклонники.

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Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.

15 апреля 2021 года Пугачевой исполнится 72 года. Она старше мужа на 27 лет.