Бульвар Шоубиз
 
16 декабря, 2020
 
Новости

"Главное – чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню

Российская певица Алла Пугачева встретилась с поэтессой, написавшей для нее песню "Мой друг", чтобы создать новую композицию.

Воронина написала для Пугачевой песню "Мой друг"
Воронина написала для Пугачевой песню "Мой друг"
Фото: vikavoronina_official / Instagram

Российская поэтесса и композитор Виктория Воронина в интервью, которое опубликовано 15 декабря на сайте издания ФАН, сообщила, что работает вместе с 71-летней российской певицей Аллой Пугачевой над новым музыкальным материалом. 

Отвечая на вопрос о том, когда состоится премьера, Воронина заявила, что не может диктовать певице какие-либо условия.

"Я не могу себе позволить в отношениях с Аллой Борисовной на чем-то настаивать, сроки будут зависеть от того, как решит сама певица. Главное – чтобы ей все нравилось", – рассказала она.

13 декабря на своей странице в Instagram поэтесса опубликовала совместные фото с Пугачевой, поблагодарив ее за "возможность двигаться дальше".

Пугачева родилась в 1949 году. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве, спев в том числе песню, написанную Ворониной, "Мой друг".

Теги: Алла Пугачева, композитор, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Тимошенко: Я не суперпиарщик или технолог. Я больше менеджер с какими-то прикольными и резкими идеями
  Тимошенко: Я не суперпиарщик или технолог. Я больше менеджер с какими-то прикольными и резкими идеями
Алеся БАЦМАН
  Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор
  Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор
Алеся БАЦМАН
Бизнесмены, ФЛП и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Бизнесмены, ФЛП и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Главное чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню
"Главное – чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню
  "TikTok для Санты". Рэпер Серега презентовал новогодний клип, а подписчики потребовали от него вернуть сыновей матери. Аудио
  "TikTok для Санты". Рэпер Серега презентовал новогодний клип, а подписчики потребовали от него вернуть сыновей матери. Аудио
Мать герцогини Кембриджской рассказала, какие подарки делала дочери на Рождество
Мать герцогини Кембриджской рассказала, какие подарки делала дочери на Рождество
Семья Джексона выиграла суд против телеканала, который показал фильм "Покидая Неверленд"
Семья Джексона выиграла суд против телеканала, который показал фильм "Покидая Неверленд"
"Каждый видит мир через свою призму". Димопулос прокомментировала заявление Саниной о ее лицемерии
"Каждый видит мир через свою призму". Димопулос прокомментировала заявление Саниной о ее лицемерии
  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото
Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото
"Дело нехитрое". Друг Петросяна прокомментировал возможное пополнение в семье юмориста
"Дело нехитрое". Друг Петросяна прокомментировал возможное пополнение в семье юмориста
  "2020-й стал переломным". Известная украинская группа объявила о распаде и презентовала прощальный трек. Аудио
  "2020-й стал переломным". Известная украинская группа объявила о распаде и презентовала прощальный трек. Аудио
"Будете в шоке!" Тренер "Голосу країни" Dorofeeva рассказала о своей команде
"Будете в шоке!" Тренер "Голосу країни" Dorofeeva рассказала о своей команде
Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Фото
Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Фото
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS