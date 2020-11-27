Пугачева показала, как выглядит после бани

Российская певица Алла Пугачева поделилась в сети новым селфи.

Российская певица Алла Пугачева 27 ноября в Instagram обнародовала селфи, на котором ее лицо запечатлено крупным планом.

Певица позирует в панамке и белом халате после бани.

"Всем, у кого сегодня банный день – с легким паром", – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Пугачева родилась в 1949 году. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Певица замужем за российским шоуменом Галкиным, который моложе ее на 27 лет. Супруги воспитывают двух детей: двойняшек Гарри и Лизу, родившихся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.15 ноября Галкин отмечал 19 лет со дня знакомства с Пугачевой.