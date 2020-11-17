"Нам кайфово". Пугачева поделилась селфи с Галкиным

Российская певица Алла Пугачева 17 ноября в Instagram опубликовала черно-белое селфи, на котором запечатлена вместе с мужем – юмористом Максимом Галкиным.
"Скоро нам в окне покажут черно-белое кино.
Белый снег на землю ляжет,
Белой землю стать обяжет.
Нам кайфово все равно", – подписала она снимок.
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Пугачева старше Галкина на 27 лет. Они поженились 23 декабря 2011 года. Супруги воспитывают двух детей: двойняшек Гарри и Лизу, родившихся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.
15 ноября супруги отмечали 19 лет со дня знакомства.