"Глазастики", "Папины глаза", "Мама-папины копии". Галкин снялся с детьми в бассейне

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram фото, сделанное в бассейне. Он позировал со своими семилетними детьми – Лизой и Гарри.
"Доброе утро!" – написал он.
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Подписчики прокомментировали фото.
"Глазастики", – написала lana.africa.
"Папины глаза", – заявила sva_va.
"Мама-папины копии", – отметила irinabelaeva359.
Мать детей – российская певица Алла Пугачева.
Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.