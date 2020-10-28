"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram фото их семилетних детей Лизы и Гарри перед выходом из дому в школу. В руках у них массивные рюкзаки.
"В школу – как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников", – написал Галкин.
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В школу как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников *
"Бедные ребенкИ. Они в школу на неделю? Что ли?" – написала подписчица aleksasava.
Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.