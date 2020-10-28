"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, показал, сколько вещей их дети Лиза и Гарри вынуждены носить в школу.

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram фото их семилетних детей Лизы и Гарри перед выходом из дому в школу. В руках у них массивные рюкзаки.



"В школу – как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников", – написал Галкин.

"Бедные ребенкИ. Они в школу на неделю? Что ли?" – написала подписчица aleksasava.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.