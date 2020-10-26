"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, показал супругу и детей, ужинающих гречневой кашей.

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео с участием жены, певицы Аллы Пугачевой, и их семилетних дочери и сына – Лизы и Гарри.

В ролике дети едят гречневую кашу, а отец их развлекает.

"Мама будет барабанить, а я изображать лошадку. Так и живем", – сказал Галкин и сымитировал лошадь.

Он спросил у дочери, что она ест.

"Гречневую кашу. Правильная еда. Надо есть ее на ужин или на обед, Но не очень часто. (...) Переешь кашу", – рассказала Лиза.

А Гарри предупредил отца, что на него могут охотиться папарацци.

"Папарацци тебя закинут кучей..." – сказал Гарри.

"...автографов", – подхватила Лиза.

В финале ролика Галкин показал, как Пугачева целует в голову их сына.

"Лошадка, гречка, папарацци", – написал Галкин и сопроводил пост хештегом "короли контента".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лошадка, гречка, папарацци #короликонтента Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 23 Окт 2020 в 9:55 PDT

"Обычная счастливая семья", – прокомментировал подписчик vitaliybobretsov.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.