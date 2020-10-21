"Слух есть. Вся в мамулю". Дочь Пугачевой и Галкина сыграла на пианино

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в микроблоге видео их семилетней дочери Лизы, играющей на пианино.

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео с участием семилетней дочери Лизы. В ролике девочка запечатлена за игрой на пианино.



"Как же быстро взрослеют!" – написал Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как же быстро взрослеют! Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 20 Окт 2020 в 8:02 PDT

"Слух есть. Вся в мамулю", – отметила подписчица 8002olga.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.