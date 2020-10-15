Бульвар Шоубиз
 
15 октября, 2020
 
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"Прям девочка. Такая худенькая", "Очень красиво!". В Instagram комментируют фото Пугачевой с мужем и друзьями

Подписчики российской певицы Аллы Пугачевой прокомментировали ее общий снимок с участием мужа, шоумена Максима Галкина, и модельера Валентина Юдашкина.

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Пугачева обратилась к Юдашкину: Мой чудесный, замечательный дружище. С днем рождения!
Пугачева обратилась к Юдашкину: Мой чудесный, замечательный дружище. С днем рождения! 
Фото: alla_orfey / Instagram

71-летняя российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, модельером Валентином Юдашкиным, его женой Мариной и художницей и бизнесвумен Алиной Редель.

"Мой чудесный, замечательный дружище. С днем рождения! Люблю тебя, ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день", – написала она.

Подписчики прокомментировали фото.

"Алла, вы прям девочка. Очень хорошо выглядите. Такая худенькая, как вы себя так в форме держите?" – написала maribolya_.

"Фото шикарное. Портретный вариант эпохи... Короче, очень красиво!" – отметила govorovan2018.

14 октября Юдашкину исполнилось 57 лет.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, Валентин Юдашкин, певица, Алина Редель, Марина Юдашкина, шоумен, модельер
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