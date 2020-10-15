"Прям девочка. Такая худенькая", "Очень красиво!". В Instagram комментируют фото Пугачевой с мужем и друзьями

Подписчики российской певицы Аллы Пугачевой прокомментировали ее общий снимок с участием мужа, шоумена Максима Галкина, и модельера Валентина Юдашкина.

71-летняя российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, модельером Валентином Юдашкиным, его женой Мариной и художницей и бизнесвумен Алиной Редель.

"Мой чудесный, замечательный дружище. С днем рождения! Люблю тебя, ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день", – написала она.

Подписчики прокомментировали фото.

"Алла, вы прям девочка. Очень хорошо выглядите. Такая худенькая, как вы себя так в форме держите?" – написала maribolya_.

"Фото шикарное. Портретный вариант эпохи... Короче, очень красиво!" – отметила govorovan2018.

14 октября Юдашкину исполнилось 57 лет.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.