"Прям девочка. Такая худенькая", "Очень красиво!". В Instagram комментируют фото Пугачевой с мужем и друзьями

71-летняя российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, модельером Валентином Юдашкиным, его женой Мариной и художницей и бизнесвумен Алиной Редель.
"Мой чудесный, замечательный дружище. С днем рождения! Люблю тебя, ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день", – написала она.
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Мой чудесный,замечательный дружище.С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!Люблю тебя,Ценю твой талант творить и дружить.Душой с тобой в этот день. *
Подписчики прокомментировали фото.
"Алла, вы прям девочка. Очень хорошо выглядите. Такая худенькая, как вы себя так в форме держите?" – написала maribolya_.
"Фото шикарное. Портретный вариант эпохи... Короче, очень красиво!" – отметила govorovan2018.
14 октября Юдашкину исполнилось 57 лет.
Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.