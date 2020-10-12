"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу

Российский шоумен Максим Галкин показал, как его дочь Лиза под руководством своей мамы – певицы Аллы Пугачевой делает ему массаж.

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, на котором запечатлено, как его семилетняя дочь Лиза делает ему массаж головы и плечевой зоны. Сначала она использует массажер, а потом продолжает массаж руками.

"Домашний салон. Комплексный уход", – написал он.

В ролике за кадром слышен голос жены Галкина, матери Лизы, певицы Аллы Пугачевой. Она подсказывает, как и где нужно массажировать.

"Плечи. Теперь руками волосы", – говорит она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Домашний салон. Комплексный уход * Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 9 Окт 2020 в 7:36 PDT

"Релакс. Папка глаза закатил и балдеет", – написала подписчица gonchar_natachka.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.