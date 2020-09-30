"Танцы со звездами" отдыхают". Муж Пугачевой станцевал танго со своей дочерью

Российский шоумен Максим Галкин станцевал дома танго со своей семилетней дочерью от певицы Аллы Пугачевой – Лизой.

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, на котором запечатлен со своей семилетней дочерью Лизой. Они вместе у себя дома станцевали танго.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * #танго #елизаветагалкина Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Сен 2020 в 2:29 PDT

"Танцы со звездами" отдыхают и нервно топают ножкой", – написала подписчица oksana_konontseva.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.