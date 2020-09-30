"Танцы со звездами" отдыхают". Муж Пугачевой станцевал танго со своей дочерью

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, на котором запечатлен со своей семилетней дочерью Лизой. Они вместе у себя дома станцевали танго.
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"Танцы со звездами" отдыхают и нервно топают ножкой", – написала подписчица oksana_konontseva.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.