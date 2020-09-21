71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана

Российский шоумен Максим Галкин в ролике назвал свою жену, певицу Аллу Пугачеву, красоткой.

Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

44-летний российский шоумен Максим Галкин перед входом в свой замок в подмосковной деревне Грязь снял ролик с участием жены, 71-летней певицы Аллы Пугачевой. Видео он разместил в Instagram.

"Моя Жар-Птица", – написал он.

На видео Пугачева запечатлена в короткой черной юбке, черных колготках и туфлях, надетых на красные носки. На ней также красная объемная куртка.

"Посмотрите, какая красотка, а?!" – сказал Галкин за кадром.

"Отхватил себе Жар-Птицу!" – ответила ему жена. После этого певица подняла ногу и продемонстрировала движение, напоминающее танец канкан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя Жар-Птица * #алла Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 20 Сен 2020 в 5:35 PDT

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнилось семь лет.