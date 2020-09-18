"Невозможное счастье!". Сын растрогал 71-летнюю Пугачеву подарком в день своего семилетия

Российский шоумен Максим Галкин и его жена, певица Алла Пугачева отмечают семейный праздник – день рождения своих детей Лизы и Гарри.

Сыну Пугачевой и Галкина исполнилось семь лет Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как началось празднование семилетия их с певицей Аллой Пугачевой детей, Лизы и Гарри.

В начале ролика Гарри вручил маме букет розовых эустом.

"Вот оно счастье, господи! Невозможное счастье!" – отреагировала Пугачева на подарок.

Своей сестре-двойняшке Лизе Гарри подарил открытку, поделки в виде улиток и блеск для губ, Лиза подарила Гарри открытку.

От родителей дети получили планшет и телефон.

"Наш главный день! С днем рождения, детки!" – написал Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.