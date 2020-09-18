"Невозможное счастье!". Сын растрогал 71-летнюю Пугачеву подарком в день своего семилетия

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как началось празднование семилетия их с певицей Аллой Пугачевой детей, Лизы и Гарри.
В начале ролика Гарри вручил маме букет розовых эустом.
"Вот оно счастье, господи! Невозможное счастье!" – отреагировала Пугачева на подарок.
Своей сестре-двойняшке Лизе Гарри подарил открытку, поделки в виде улиток и блеск для губ, Лиза подарила Гарри открытку.
От родителей дети получили планшет и телефон.
"Наш главный день! С днем рождения, детки!" – написал Галкин.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.