Галкин снял видео с Пугачевой в салоне автомобиля

Российский шоумен Максим Галкин и Алла Пугачева обратились к подписчикам.

Галкин и Пугачева: Всем привет! Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин снял селфи-видео с участием жены, певицы Аллы Пугачевой. Ролик он разместил в Instagram.

"Всем привет! Хороших выходных!" – написал он 12 сентября.

"Говори что-нибудь", – обратилась Пугачева к супругу. Затем она прочитала детское стихотворение: "Мы едем-едем-едем в далекие края".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Всем привет! Хороших выходных! Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 12 Сен 2020 в 8:02 PDT

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.