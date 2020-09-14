Галкин снял видео с Пугачевой в салоне автомобиля

Российский шоумен Максим Галкин снял селфи-видео с участием жены, певицы Аллы Пугачевой. Ролик он разместил в Instagram.
"Всем привет! Хороших выходных!" – написал он 12 сентября.
"Говори что-нибудь", – обратилась Пугачева к супругу. Затем она прочитала детское стихотворение: "Мы едем-едем-едем в далекие края".
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Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнится семь лет.