"Она сама себя узнает?", "Как кукольный персонаж". В Instagram обсуждают лицо Пугачевой

Российский шоумен Максим Галкин показал лицо своей супруги, певицы Аллы Пугачевой, крупным планом.

44-летний российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram селфи-видео его 71-летней жены, певицы Аллы Пугачевой. В ролике лицо певицы показано крупным планом: она смотрит в объектив и улыбается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 23 Сен 2020 в 8:37 PDT

Подписчики по-разному отреагировали на этот пост.

"Время не властно над этой женщиной", – написала tatarkafm.

"Как бы ни молодилась, а все равно выглядит на свой биологический возраст. И даже немного неприятна", – заявила an_tonio1899.

"Она себя сама узнает, интересно?" – спросила veronika19101967.

"Как кукольный персонаж, уж простите!" – прокомментировала skorniakova8081.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.

В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнилось семь лет.