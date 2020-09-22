Галкин назвал своих детей от Пугачевой спиногрызами

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео со своими детьми Лизой и Гарри, снятое во время завтрака.
"Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встаем каждый день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) – собираем – провожаем. Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и ждем, когда обратно приедут", – написал он.
Галкин отметил, что видео снимала его жена, мать Лизы и Гарри, певица Алла Пугачева.
"Оператор – Аллуся", – указал шоумен.
В ролике дети, играя, "нападают" на сидящего за столом отца.
"Меня съедают опасные зомби, вампиры!" – говорит Галкин.
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Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встае * м каждыи * день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) - собираем - провожаем * Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и жде * м, когда обратно приедут * Оператор - Аллуся #семеи * ныерадости #спиногрызы
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.