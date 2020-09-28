"Зубы еще свои, кудри не химия". Галкин снял селфи-видео

Российский шоумен Максим Галкин поделился роликом, снятым в собственном саду.

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео своей прогулки. Ролик он снял в своем саду возле дома-замка в подмосковной деревне Грязь.

"Осень подмосковная, Георгий стальной работы моего прекрасного друга Андрея Налича, голос Аллы, музыка Аллы, слова Аллы, бересклет уже красный, зубы еще свои, кудри не химия, настроение осеннее", – написал он.

В ролике звучит песня Пугачевой "Осень".

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.



В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин и Пугачева оформили отношения 23 декабря 2011 года.

У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнилось семь лет.