"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, на котором запечатлена прогулка его дочери Лизы по осеннему саду. Среди опавших листьев девочка нашла одинокий цветок.
"Осталась в листве одна маргариточка... Красивая!" – сказала Лиза.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики прокомментировали ролик, акцентируя внимание, что Лиза не сорвала цветок.
"Даже не сорвала! Она волшебная!" – написала fo__elena_.
"Не сорвала. Умничка!" – отметили представители фан-аккаунта певицы Аллы Пугачевой alla_orfei, матери Лизы.
Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.