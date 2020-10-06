"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком

Подписчики Instagram-страницы российского шоумена Максима Галкина похвалили в комментариях его семилетнюю дочь Лизу.

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, на котором запечатлена прогулка его дочери Лизы по осеннему саду. Среди опавших листьев девочка нашла одинокий цветок.

"Осталась в листве одна маргариточка... Красивая!" – сказала Лиза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Осеннее чудо * Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 3 Окт 2020 в 3:41 PDT

Подписчики прокомментировали ролик, акцентируя внимание, что Лиза не сорвала цветок.

"Даже не сорвала! Она волшебная!" – написала fo__elena_.

"Не сорвала. Умничка!" – отметили представители фан-аккаунта певицы Аллы Пугачевой alla_orfei, матери Лизы.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.