Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?

Российская певица Алла Пугачева 30 сентября разместила в сети ролик, в котором показала свою прогулку по осеннему саду.
Певица прошлась по аллее, напевая песню:
"Осенние листья шумят и шумят,
в саду знакомой тропой я радом с тобой иду,
и счастлив лишь тот, в ком сердце поет,
с кем рядом Максимка идет", – пропела Пугачева.
Закончив напевать, артистка сфокусировала камеру на своем лице.
"Понятно?" – строго переспросила она, появившись в кадре.
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Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнилось семь лет.