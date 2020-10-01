Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?

Российская певица Алла Пугачева во время прогулки спела песню, в которой вспомнила своего супруга – российского шоумена Максима Галкина.

Пугачева и Галкин поженились в конце 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

Российская певица Алла Пугачева 30 сентября разместила в сети ролик, в котором показала свою прогулку по осеннему саду.

Певица прошлась по аллее, напевая песню:

"Осенние листья шумят и шумят,

в саду знакомой тропой я радом с тобой иду,

и счастлив лишь тот, в ком сердце поет,

с кем рядом Максимка идет", – пропела Пугачева.

Закончив напевать, артистка сфокусировала камеру на своем лице.

"Понятно?" – строго переспросила она, появившись в кадре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Навеяло Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 30 Сен 2020 в 12:01 PDT

Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина 23 декабря 2011 года. У них двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Их вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2020 года детям исполнилось семь лет.