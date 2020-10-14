"Неудачная ведьма", "Вся в мамочку", "Только метлу неправильно держишь". Фаны Орбакайте обсудили ее шуточное видео

Российская певица Кристина Орбакайте, дочь певицы Аллы Пугачевой, вышла на улицу с метлой.

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram разместила видео, в котором обратилась к поклонникам, держа метлу в руках.

"Я полетела, друзья! Встречайте" – сказала она и "оседлала" метлу, повернув ее веником вперед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я полетела!! * #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #слюбовьювдуше Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 13 Окт 2020 в 1:00 PDT

Подписчики прокомментировали видео.

"Какая была хорошенькая и солнечная, такая и осталась. Вся в мамочку", – написала joushuak00kier89.

"Только метлу неправильно, Кристина, держишь", – заявила pobegimova.

"Неудачная ведьма", – отметил goldenmaster_a.k.

Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская исполнительница Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Спустя два года после рождения дочери родители расстались.

Кристина Орбакайте в 2013 году получила звание заслуженной артистки РФ.