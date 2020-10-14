"Неудачная ведьма", "Вся в мамочку", "Только метлу неправильно держишь". Фаны Орбакайте обсудили ее шуточное видео

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram разместила видео, в котором обратилась к поклонникам, держа метлу в руках.
"Я полетела, друзья! Встречайте" – сказала она и "оседлала" метлу, повернув ее веником вперед.
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Я полетела!! * #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #слюбовьювдуше
Подписчики прокомментировали видео.
"Какая была хорошенькая и солнечная, такая и осталась. Вся в мамочку", – написала joushuak00kier89.
"Только метлу неправильно, Кристина, держишь", – заявила pobegimova.
"Неудачная ведьма", – отметил goldenmaster_a.k.
Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская исполнительница Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Спустя два года после рождения дочери родители расстались.
Кристина Орбакайте в 2013 году получила звание заслуженной артистки РФ.