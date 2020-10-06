Орбакайте показала, как собирает урожай яблок

Российская певица Кристина Орбакайте вместе с семьей отправилась на сбор урожая в яблоневый сад.

Российская певица Кристина Орбакайте 5 октября разместила в Instagram ролик, снятый ее мужем бизнесменом Михаилом Земцовым во время сбора урожая яблок.

На видео Орбакайте запечатлена вместе с восьмилетней дочерью Клавдией среди яблонь. Певица срывала фрукты с дерева и складывала их в сетчатый мешок.

"Воскресенье провели на ферме! Запаслись яблоками", – подписала ролик певица.

Кристина Орбакайте замужем за американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. Пара воспитывает дочь Клавдию, которая родилась в 2012 году в Майами (США).

Клавдия – единственный ребенок Земцова.

У Орбакайте есть двое взрослых сыновей. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым певица родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени.