"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери

Российская певица Кристина Орбакайте в Instagram обнародовала видео своей дочери Клавдии. Она запечатлена катающейся на тарзанке.
"Клавуся отважилась прокатиться на тарзанке!" – написала Орбакайте.
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"Смелая Клава!!! Не каждый ребенок отважится, тем более девочка", – отметила подписчица luda37432..
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину", – заявила erika51045.
Клавдия – третий ребенок Орбакайте и единственный ребенок ее нынешнего супруга, бизнесмена Михаила Земцова.
В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени.