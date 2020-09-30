"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери

Российская певица Кристина Орбакайте показала, как ее дочь, Клавдия Земцова, прокатилась на тарзанке.

Российская певица Кристина Орбакайте в Instagram обнародовала видео своей дочери Клавдии. Она запечатлена катающейся на тарзанке.



"Клавуся отважилась прокатиться на тарзанке!" – написала Орбакайте.

"Смелая Клава!!! Не каждый ребенок отважится, тем более девочка", – отметила подписчица luda37432..

"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину", – заявила erika51045.

Клавдия – третий ребенок Орбакайте и единственный ребенок ее нынешнего супруга, бизнесмена Михаила Земцова.

В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени.