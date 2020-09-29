Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2020
 
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"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью

Российская певица Кристина Орбакайте, дочь певицы Аллы Пугачевой, позировала на верхнем этаже небоскреба с супругом и своей дочерью.

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Орбакайте: Это самая высокая открытая смотровая площадка на Западе!
Орбакайте: Это самая высокая открытая смотровая площадка на Западе!
Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена она сама, ее дочь Клавдия и муж, бизнесмен Михаил Земцов. 

"Это самая высокая открытая смотровая площадка на Западе!" – написала она.

"Красота! А как Клавуся выросла", – прокомментировала подписчица marinaruzin.

Клавдия – третий ребенок певицы и единственный ребенок Земцова.

В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени.

Снимки были сделаны на The Edge Hudson Yards в Нью-Йорке.

Теги: Кристина Орбакайте
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