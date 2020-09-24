"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье

Российская певица Кристина Орбакайте позировала в розовом платье, обтягивающем фигуру.

Орбакайте: Готова к труду и обороне! Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в ярко-розовом платье-футляре.

"Готова к труду и обороне", – подписала она снимок.

"А где Кристина?" – отреагировали на фото фолловеры.

"Ой, это другой человек", – считают пользователи сети.

"Фото неудачное. Кристина сама на себя не похожа", – заявили в комментариях подписчики.

Орбакайте родилась в 1971 году. Мать певицы – российская артистка Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Спустя два года после рождения дочери родители расстались.

Орбакайте известна не только как певица, но и как киноактриса.