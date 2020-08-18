"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо

Российская певица Кристина Орбакайте побывала в гостях у артиста Авраама Руссо, с которым в 2000-х годах дуэтом спела несколько песен.

В 2002 году Руссо и Орбакайте дуэтом спели песню "Любовь, которой больше нет" Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в компании коллеги Авраама Руссо на фоне его дома.

"В гостеприимном, красивом и теплом доме у дорогого Авраама Руссо повспоминали, посмеялись и очень вкусно пообедали", – подписала фото певица.

В 2002 году Руссо спел с Орбакайте дуэтом песню "Любовь, которой больше нет" – совместная работа с певицей сделала артиста знаменитым.

Спустя год артисты снова выступили дуэтом, исполнив композицию "Просто любить тебя".

Певец женат на гражданке США Мореле Руссо. Пара воспитывает двух дочерей.