"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram обнародовала видео, на котором запечатлена ее восьмилетняя дочь Клавдия Земцова во время выполнения упражнений на воздушной трапеции.
"Моя смелая и любопытная Клавуся решила освоить трапецию", – подписала ролик певица.
"Ого! Бесстрашная!" – отреагировали на ролик фолловеры.
"Аж дух захватывает", – прокомментировали видео подписчики.
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Моя смелая и любопытная Клавуся решила освоить трапецию #амнелетатьохота #моидетимоярадость #claudiazemtsova #клавдияземцова
Орбакайте родила дочь Клавдию в браке с американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. Роды проходили в Майами.
Клавдия – третий ребенок певицы. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени.
Третий муж Орбакайте младше певицы на семь лет. Клавдия – единственный ребенок Земцова.