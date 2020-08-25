"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео

Российская певица Кристина Орбакайте показала, как ее восьмилетняя дочь Клавдия Земцова выполняет на спортивном снаряде гимнастические упражнения.

Орбакайте родила Клавдию в браке с Земцовым Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram обнародовала видео, на котором запечатлена ее восьмилетняя дочь Клавдия Земцова во время выполнения упражнений на воздушной трапеции.

"Моя смелая и любопытная Клавуся решила освоить трапецию", – подписала ролик певица.

"Ого! Бесстрашная!" – отреагировали на ролик фолловеры.

"Аж дух захватывает", – прокомментировали видео подписчики.

Орбакайте родила дочь Клавдию в браке с американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. Роды проходили в Майами.

Клавдия – третий ребенок певицы. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени.

Третий муж Орбакайте младше певицы на семь лет. Клавдия – единственный ребенок Земцова.