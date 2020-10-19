"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, предстал в новом образе.

Галкин: Всем желаю солнечного настроения в эту пасмурную погоду! Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram фото с новой стрижкой.

"Всем желаю солнечного настроения в эту пасмурную погоду!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Всем желаю солнечного настроения в эту пасмурную погоду! * Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 17 Окт 2020 в 7:12 PDT

Подписчики прокомментировали фото.

"Максим, вам так идет эта стрижка! Хорошего вечера!" – написала lime_juliana.

"Красавец", – отметили фаны maximalla_family.

"Подстригся, аж помолодел", – заявила okonovaltseva.

"Прям мальчик-мальчик", – написала bulagovasta_07.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.



В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин женился на российской певице Алле Пугачевой 23 декабря 2011 года.

У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.