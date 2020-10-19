"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram фото с новой стрижкой.
"Всем желаю солнечного настроения в эту пасмурную погоду!" – написал он.
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Подписчики прокомментировали фото.
"Максим, вам так идет эта стрижка! Хорошего вечера!" – написала lime_juliana.
"Красавец", – отметили фаны maximalla_family.
"Подстригся, аж помолодел", – заявила okonovaltseva.
"Прям мальчик-мальчик", – написала bulagovasta_07.
Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.
В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.
Галкин женился на российской певице Алле Пугачевой 23 декабря 2011 года.
У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.