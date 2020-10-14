В пародии на "Служебный роман" Галкин предстал с макияжем, маникюром и в парике

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, создал ролик по мотивам фильма "Служебный роман" 1977 года.

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео, в котором примерил на себя женский образ. Он создал ролик по мотивам фильма "Служебный роман" 1977 года.

"Леди Гага Мценского уезда", – написал он.

В ролике Галкин появился в светлом парике, с макияжем и маникюром, а также в образе мужчины. Прототипами которых стали герои "Служебного романа" Людмила Калугина в исполнении Алисы Фрейндлих и Анатолий Новосельцев (его роль воплотил Андрей Мягков).

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ЛедиГагаМценскогоУезда * До чего ожидание на съёмках доводит Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 13 Окт 2020 в 6:48 PDT

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.



В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин и Пугачева оформили отношения 23 декабря 2011 года.

У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.