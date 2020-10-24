"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте

Российский шоумен Максим Галкин 23 октября разместил на своей странице в Instagram снимки певицы Кристины Орбакайте – старшей дочери своей супруги Аллы Пугучевой.
"Вчера после спектакля приехала Орбакайте на стиле. Сфоткал красотку. Какая фотка лучше?" – обратился он к фолловерам.
На снимках Орбакайте запечатлена в длинном двухцветном плаще с прорезными рукавами, высоких ботинках на платформе и широкополой шляпе.
"У Кристинки ни жиринки", – отметили подписчики.
"Какая стильная! И все больше похожа на маму", – прокомментировали снимки пользователи сети.
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Вчера после спектакля приехала @orbakaite_k на стиле. Сфотал красотку Какая фотка лучше - 1 или 2?
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская артистка Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.
У певицы есть младший единокровный брат по отцу, Фабианас Орбакас, и младшие единоутробные брат и сестра по маме – Гарри и Лиза Галкины, отцом которых является Галкин. Пугачева вышла за него замуж в конце 2011 года.