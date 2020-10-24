"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте

Муж российской артистки Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин отметил, что певица Кристина Орбакайте приехала в гости к своей матери на стиле.

Российский шоумен Максим Галкин 23 октября разместил на своей странице в Instagram снимки певицы Кристины Орбакайте – старшей дочери своей супруги Аллы Пугучевой.

"Вчера после спектакля приехала Орбакайте на стиле. Сфоткал красотку. Какая фотка лучше?" – обратился он к фолловерам.

На снимках Орбакайте запечатлена в длинном двухцветном плаще с прорезными рукавами, высоких ботинках на платформе и широкополой шляпе.

"У Кристинки ни жиринки", – отметили подписчики.

"Какая стильная! И все больше похожа на маму", – прокомментировали снимки пользователи сети.

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская артистка Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.

У певицы есть младший единокровный брат по отцу, Фабианас Орбакас, и младшие единоутробные брат и сестра по маме – Гарри и Лиза Галкины, отцом которых является Галкин. Пугачева вышла за него замуж в конце 2011 года.