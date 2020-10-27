"Целовался с Аллочкой", "Помадой накрасил?", "Блеск для губ". Фаны Галкина подозревают, что он дома делает макияж

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил 25 октября в Instagram селфи-ролик, снятый утром.
"И вот, собственно, что я хотел сказать..." – проговорил он. Детский голос за кадром прервал размышления шоумена.
"Уже ничего... И что это на голове, ну?" – продолжил он, поправляя волосы.
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Подписчики предложили, что шоумен накрасил губы.
"А что с губами? Помадой накрасил?" – спросила markiza717.
"Нет, целовался с Аллочкой", – предположила mlra._.
"Блеск для губ", – ответил surgut7405.
"Да не накрашенные они – это мой натуральный цвет", – заверил Галкин.
Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.