"Целовался с Аллочкой", "Помадой накрасил?", "Блеск для губ". Фаны Галкина подозревают, что он дома делает макияж

По мнению подписчиков российского шоумена Максима Галкина, мужа певицы Аллы Пугачевой, он красит губы.

Галкин: И вот, собственно, что я хотел сказать... Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил 25 октября в Instagram селфи-ролик, снятый утром.

"И вот, собственно, что я хотел сказать..." – проговорил он. Детский голос за кадром прервал размышления шоумена.

"Уже ничего... И что это на голове, ну?" – продолжил он, поправляя волосы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда хочешь что-то сказать с утра * Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 25 Окт 2020 в 12:38 PDT

Подписчики предложили, что шоумен накрасил губы.

"А что с губами? Помадой накрасил?" – спросила markiza717.

"Нет, целовался с Аллочкой", – предположила mlra._.

"Блеск для губ", – ответил surgut7405.

"Да не накрашенные они – это мой натуральный цвет", – заверил Галкин.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.