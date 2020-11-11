"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, показал, как танцует их семилетняя дочь Лиза.

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео их семилетней дочери Лизы, на котором девочка исполняет восточный танец.

"Танцевальный импровиз от Лизаветы", – написал Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Танцевальный импровиз от Лизаветы * Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 10 Ноя 2020 в 6:14 PST

Подписчики прокомментировали ролик.

"Гены в карман не спрячешь!" – написала miss___diorrr.

"Восточная красавица! Надо же, как поймала настроение, вошла в роль. Талант!" – заявила dr_lubov.23.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу