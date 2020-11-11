Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2020
 
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"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, показал, как танцует их семилетняя дочь Лиза.

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Лиза Галкина импровизировала перед камерой
Лиза Галкина импровизировала перед камерой
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео их семилетней дочери Лизы, на котором девочка исполняет восточный танец.

"Танцевальный импровиз от Лизаветы", – написал Галкин.

Подписчики прокомментировали ролик.

"Гены в карман не спрячешь!" – написала miss___diorrr.

"Восточная красавица! Надо же, как поймала настроение, вошла в роль. Талант!" – заявила dr_lubov.23.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу

Теги: Алла Пугачева, видео, Максим Галкин, Лиза Галкина, певица, танец, шоумен
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