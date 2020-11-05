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05 ноября, 2020
 
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"Ксерокопия Примадонны", "Маленькая кокетка". Пугачева показала семилетнюю дочь

Российская певица Алла Пугачева показала эксперименты со стилем своей семилетней дочери Лизы Галкиной.

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Пугачева: Сам себе стилист
Пугачева: Сам себе стилист
Фото: alla_orfey / Instagram

71-летняя российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото своей семилетней дочери Лизы. Девочка позировала в красной шапке, расположенной на голове поперек, помпоном в сторону.

"Лизок", – написала она и сопроводила пост хештегом "сам себе стилист".

Подписчики прокомментировали снимки.

"Маленькая кокетка", – написала idadostman.

"Принцессы рождаются только от настоящих королев. Ксерокопия Примадонны", – заявила nara_tumanova.

Отец Лизы – 44-летний шоумен Максим Галкин.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.

Теги: Алла Пугачева, Лиза Галкина
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