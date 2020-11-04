"Мы не встречаемся". Младший сын Орбакайте отреагировал на слухи о его помолвке

Младший сын российской певицы Кристины Орбакайте, 22-летний Дени Байсаров 4 ноября в Instagram Stories прокомментировал слухи о якобы его помолвке.
"Мы не встречаемся и мы не помолвлены. Я с Машей всю жизнь знаком, и наши семьи – прекрасные друзья. Я всей душой рад за Машу и ее жениха", – написал он.
Слухи о возможной свадьбе сына Орбакайте появились после того, как спустя несколько дней после его возвращения домой Мария обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на котором была запечатлена с кольцом на безымянном пальце левой руки в объятиях молодого человека.
"Поздравляю вас, ребята. Счастлив за вас", – отреагировал тогда на публикацию сын Орбакайте.
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3 ноября российское издание Spletnik.ru сообщило, что Дени Байсаров женится.
Орбакайте родила младшего сына в мае 1998 года, будучи в отношениях с российским предпринимателем Русланом Байсаровым. В 2003 году пара рассталась.
У певицы есть старший сын Никита Пресняков, отцом которого является российский певец Владимир Пресняков.
В браке с американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым Орбакайте в 2012 году родила дочь Клавдию.
1 ноября 2020 года певица сообщила, что ее младший сын закончил магистратуру и вернулся домой.