"Мы не встречаемся". Младший сын Орбакайте отреагировал на слухи о его помолвке

По словам младшего сына российской певицы Кристины Орбакайте Дени Байсарова, он счастлив за свою подругу Марию и ее жениха.

Младший сын российской певицы Кристины Орбакайте, 22-летний Дени Байсаров 4 ноября в Instagram Stories прокомментировал слухи о якобы его помолвке.

"Мы не встречаемся и мы не помолвлены. Я с Машей всю жизнь знаком, и наши семьи – прекрасные друзья. Я всей душой рад за Машу и ее жениха", – написал он.

Фото: dennyartview / Instagram



Слухи о возможной свадьбе сына Орбакайте появились после того, как спустя несколько дней после его возвращения домой Мария обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на котором была запечатлена с кольцом на безымянном пальце левой руки в объятиях молодого человека.

"Поздравляю вас, ребята. Счастлив за вас", – отреагировал тогда на публикацию сын Орбакайте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от m.k. (@yourmaria) 2 Ноя 2020 в 11:57 PST

3 ноября российское издание Spletnik.ru сообщило, что Дени Байсаров женится.

Орбакайте родила младшего сына в мае 1998 года, будучи в отношениях с российским предпринимателем Русланом Байсаровым. В 2003 году пара рассталась.

У певицы есть старший сын Никита Пресняков, отцом которого является российский певец Владимир Пресняков.

В браке с американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым Орбакайте в 2012 году родила дочь Клавдию.

1 ноября 2020 года певица сообщила, что ее младший сын закончил магистратуру и вернулся домой.