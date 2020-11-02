Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2020
 
Новости

"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном

Российская певица Кристина Орбакайте рассказала об успехах младшего сына Дени Байсарова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орбакайте мать троих детей
Орбакайте – мать троих детей
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте 1 ноября обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена со своим младшим сыном, 22-летним Дени Байсаровым.

"Вернулся мой Дени. Все экзамены сдал и защитил магистратуру! Впереди взрослая жизнь, пусть все твои идеи сбудутся", – написала она.

Орбакайте родила младшего сына в мае 1998 года, будучи в отношениях с российским предпринимателем Русланом Байсаровым. В 2003 году пара рассталась. 

На странице Дени Байсарова в Instagram указано, что он позиционирует себя в качестве фотографа и занимается маркетингом. 

У певицы есть старший сын Никита Пресняков, отцом которого является российский певец Владимир Пресняков. 

В браке с американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым Орбакайте в 2012 году родила дочь Клавдию. 

Теги: дети, Кристина Орбакайте, Дени Байсаров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Первый и лучший Джеймс Бонд, сторонник независимости Шотландии, секс-символ. Чем запомнился Шон Коннери?
  Первый и лучший Джеймс Бонд, сторонник независимости Шотландии, секс-символ. Чем запомнился Шон Коннери?
Алина ГРЕЧАНАЯ
Усик – Чисора. Онлайн-трансляция боя в супертяжелом весе
Усик – Чисора. Онлайн-трансляция боя в супертяжелом весе
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Конституционный Суд vs антикоррупционные органы. Главное о скандале, грозящем Украине отменой безвиза
Конституционный Суд vs антикоррупционные органы. Главное о скандале, грозящем Украине отменой безвиза
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"По фото 24, а не 44". В Instagram Галкина комментируют его фото с голым торсом
"По фото 24, а не 44". В Instagram Галкина комментируют его фото с голым торсом
Вдова Коннери рассказала о болезни актера, которая омрачила последние месяцы его жизни
Вдова Коннери рассказала о болезни актера, которая омрачила последние месяцы его жизни
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Не знаю, как и когда это произошло". Шепелев удивлен наличием у него антител к коронавирусу
"Не знаю, как и когда это произошло". Шепелев удивлен наличием у него антител к коронавирусу
  Чапкис публично сделал предложение Могилевской. Видео
  Чапкис публично сделал предложение Могилевской. Видео
Jerry Heil рассказала, зачем обнародовала фото с лысой головой
Jerry Heil рассказала, зачем обнародовала фото с лысой головой
"Это помогает держаться в строю". Тина Кароль рассказала, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса
"Это помогает держаться в строю". Тина Кароль рассказала, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном
  "Танцы со звездами". Кто покинул проект 1 ноября
  "Танцы со звездами". Кто покинул проект 1 ноября
Не смогла сдержать слез. Вакки показал, как встретил мать своего ребенка дома после родов
Не смогла сдержать слез. Вакки показал, как встретил мать своего ребенка дома после родов
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS