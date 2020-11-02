"Защитил магистратуру". Орбакайте обнародовала фото с младшим сыном

Российская певица Кристина Орбакайте рассказала об успехах младшего сына Дени Байсарова.

Российская певица Кристина Орбакайте 1 ноября обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена со своим младшим сыном, 22-летним Дени Байсаровым.

"Вернулся мой Дени. Все экзамены сдал и защитил магистратуру! Впереди взрослая жизнь, пусть все твои идеи сбудутся", – написала она.

Орбакайте родила младшего сына в мае 1998 года, будучи в отношениях с российским предпринимателем Русланом Байсаровым. В 2003 году пара рассталась.

На странице Дени Байсарова в Instagram указано, что он позиционирует себя в качестве фотографа и занимается маркетингом.

У певицы есть старший сын Никита Пресняков, отцом которого является российский певец Владимир Пресняков.

В браке с американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым Орбакайте в 2012 году родила дочь Клавдию.