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04 ноября, 2020
 
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"Я ей всегда буду благодарна". Мила Нитич рассказала об отношениях с Пугачевой

Украинская певица Милы Нитич заявила, что считает российскую артистку Аллу Пугачеву человеком, который "дал ей дорогу в жизнь".

Нитич: Меня часто спрашивают, общаюсь ли я с А.Б. до сих пор? Нет
Нитич: Меня часто спрашивают, общаюсь ли я с А.Б. до сих пор? Нет
Фото: Мила Нитич / Facebook

Украинская певица Мила Нитич 3 ноября в Facebook разместила архивный снимок, на которых запечатлена с российской артисткой Аллой Пугачевой. 

По словам Нитич, именно Пугачева ей "дала дорогу в жизнь".

"Я ей всегда буду благодарна, ведь именно после "Новой волны", награды "Золотая звезда Аллы" и $50 тыс. у меня появилось будущее как у украинской певицы!" – написала Нитич.

Она отметила, что виделась с Пугачевой два раза в жизни. 

"Меня часто спрашивают, общаюсь ли я с А.Б. до сих пор? Нет. Я с ней виделась дважды в жизни. Один раз после награждения в Юрмале – она пригласила меня в свою гримерку, второй – на радио "Алла" в Киеве в 2009 году у нас было полуторачасовое интервью. Оба раза были очень искренними и непринужденными. И я навсегда запомнила ее как правдоруба, как очень свободную в своем мышлении женщину, ту, которая всегда думает и поступает так, как считает нужным", – подытожила певица.

https://www.facebook.com/MilaNytych/posts/3597677700296502

Мила Нитич (настоящее имя артистки – Людмила Нитичук) родилась в 1990 году в Хмельницкой области. Сотрудничество певицы с продюсером Бебешко началось после ее выступления в проекте "Шанс". 

В 2009 году на конкурсе "Новая волна" в Юрмале певица получила от Пугачевой награду и денежный приз.

В 2011 году Нитич принимала участие в финале нацотбора на "Евровидение" с песней Goodbye, заняв 20-е место. Вторая попытка, предпринятая в 2017 году, завершилась поражением – Мила Нитич выступила во втором полуфинале нацотбора с песней Mystery, заняв шестое место

Теги: Алла Пугачева, Новая волна, Юрмала, Мила Нитич
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