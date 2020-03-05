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05 марта, 2020
 
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"Большую часть денег всегда забирал он". Мила Нитич рассказала, почему ушла от продюсера Бебешко

Украинская певица Мила Нитич прекратила 10-летнее сотрудничество с продюсером Владимиром Бебешко после затяжного конфликта.

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Конфликт НИтич с Бебешко длился четыре года
Конфликт НИтич с Бебешко длился четыре года
Фото: mila.nytych /Instagram

Конфликт украинской певицы Милы Нитич с продюсером Владимиром Бебешко длился четыре года, но в декабре 2019 года артистка заявила о прекращении сотрудничества. Об этом певица рассказала в интервью журналистам программы "ЖВЛ", которая выходит на "1+1".

"Я поняла, что в жизни артиста, который не смог собрать зал на 500 мест, что-то надо менять.С этого у нас начался конфликт, который длился четыре года", – заявила певица. Прекратить сотрудничество Нитич решилась в декабре 2019 года. 

По словам артистки, поводом послужил очередной скандал. "Я без разрешения Бебешко согласилась на выступление", – рассказала певица. 

По словам Нитич, за время сотрудничества с продюсером ей не удалось заработать на "собственный автомобиль или квартиру".

"Большую часть денег всегда забирал Владимир Владимирович", – рассказала артистка. 

Комментируя уход подопечной, Бебешко в интервью "ЖВЛ" заявил, что никого нельзя удержать силой. 

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube

Мила Нитич (настоящее имя артистки – Людмила Нитичук") родилась в 1990 году в Хмельницкой области. Сотрудничество певицы с продюсером Бебешко началось после ее выступления в проекте "Шанс". 

В 2011 году Нитич принимала участие в нацотборе на "Евровидение". 

Владимир Бебешко родился в 1956 году во Львовской области. Родной брат украинского продюсера – артист Левко Дурко. Бебешко продюсировал певицу Милу Нитич и группу "Пающие трусы" – совместный проект с музыкантом Андреем Кузьменко, который погиб в результате ДТП в 2015 году. 

Теги: Мила Нитич, Владимир Бебешко, продюсер
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