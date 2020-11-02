"По фото 24, а не 44". В Instagram Галкина комментируют его фото с голым торсом

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, показал снимки, снятые на берегу моря.

Галкин: "Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать. Эта песня застряла у меня в голове с пионерского детства Фото: maxgalkinru / Instagram

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram фото, для которых позировал с голым торсом. Снимки были сделаны на берегу моря. Когда именно проходила фотосессия, шоумен не указал.

"Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать. Эта песня застряла у меня в голове с пионерского детства. Помню, в Забайкалье в школе ее пели, и в тех морозных краях она приобретала особую недоступную романтичность – примерно как море сейчас", – написал он.

"Максим, вы просто красавчик", – написала подписчица selena15203.

"По фото 24, а не 44... Как так? Хорошо сохранились молодой человек", – отметила она же.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.



В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин женился на российской певице Алле Пугачевой 23 декабря 2011 года. У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.