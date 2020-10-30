"Сама Пугачева, которая собирала стадионы, учит играть на пианино свою дочь". Галкин показал семейное видео

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, обнародовал ролик с женой и дочерью Лизой.

Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram ролик, в котором его жена, певица Алла Пугачева, учит играть на фортепиано свою семилетнюю дочь Лизу. Ролик был снят братом и сверстником Лизы – Гарри.

"Режиссер, оператор и дирижер – Гарри Максимович", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Режиссёр, оператор и дирижёр - Гарри Максимович * Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Окт 2020 в 7:52 PDT

"Здорово, сама Пугачева, которая собирала огромные стадионы, учит играть на пианино свою дочь", – отметила подписчица liudmila.9676.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.