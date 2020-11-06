"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте

Российский шоумен Максим Галкин рассказал, о недавнем разговоре с певицей Кристиной Орбакайте.

Галкин высказался о слухах о своей семье Фото: maxgalkinru / Instagram

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram фото с дочерью своей супруги от первого брака, 49-летней певицей Кристиной Орбакайте.

"Вчера на съемках с Кристиной Орбакайте посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе", – написал он.

Галкин заявил, что они до сих пор удивляются, как он выразился, небылицам, об отношениях внутри семьи.

"Главная особенность таких "новостей", ссылающихся якобы на наши же слова, – вы никогда не найдёте первоисточник, где же и когда это было сказано", – написал он.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Красивая семья! Счастья!" – написала dream_2_chase.

"Каждый видит то, что хочет видеть. У вас замечательная семья!" – заявила vologdina60.

На сайте телеканала "ТВЦ" написали, что Галкин в посте имел в виду слухи о том, что Орбакайте не хотела рождения их с Пугачевой детей.

Галкин женился на Пугачевой 23 декабря 2011 года. У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.

Орбакайте – дочь Пугачевой от артиста эстрадно-циркового жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса.