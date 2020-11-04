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04 ноября, 2020
 
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"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи

Российский шоумен Максим Галкин рассказал об "антиковидных" мерах перед съемками и "ненатуральной красоте".

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Галкин: К съемкам готов
Галкин: К съемкам готов
Фото: maxgalkinru / Instagram

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram фото, для которых позировал с голым торсом. Снимки были сделаны на берегу моря. Когда именно проходила фотосессия, шоумен не указал.

"К съемкам готов – сегодня в жюри. Антиковидные меры предпринял: серебро в горло, хлорка под носом, в левое плечо грипп, в правое – пневмококк, руки в спирту, сердце в пятках. Специально для доброжелателей: красота ненатуральная – помада на губах, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные", – написал он.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин женился на российской певице Алле Пугачевой 23 декабря 2011 года. У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 4 ноября, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире составило более 47,4 млн человек, умерло уже 12 мл. больных, а более 31,6 млн выздоровели. В России более 1,66 млн заболевших, более 1,2 млн выздоровели, 28,9 тыс. умерли.

Теги: Максим Галкин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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