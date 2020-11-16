Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой

Российский шоумен Максим Галкин в годовщину знакомства с певицей Аллой Пугачевой обнародовал их совместное фото.

Галкин младше жены на 27 лет Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 15 ноября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен вместе с женой певицей Аллой Пугачевой.

Он посвяти публикацию 19-летию их знакомства. Галкин позирует в кадре, стоя позади Пугачевой и обнимая ее за плечи.

"19 лет вместе", – подписал он снимок.

"Как 19? Неужели столько прошло?" – отреагировали на публикацию фолловеры.

"Уже? Как быстро летит время", – написала в комментариях российская певица Валерия.

"Обалдеть, как быстро бежит время! Поздравляю", – прокомментировали пользователи сети.

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Галкин и Пугачева познакомились осенью 2001 года, а в 2005 начали жить вместе. 23 декабря 2011 года пара официально оформила отношения. Певица старше мужа на 27 лет.

Супруги воспитывают двух детей: двойняшек Гарри и Лизу, родившихся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.