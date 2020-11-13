"Максим, рога вам не идут". Галкин сделал снимок в лифте своего дома

Российский шоумен Максим Галкин назвал себя породистым оленем.

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram селфи-фото, сделанное в лифте своего дома-замка в Подмосковной деревня Грязь.

"Домашний лифтолук", – написал он.

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"Максим, удалите фото. Рога вам не идут", – написала liliya_zel.

"Сейчас, какой породистый олень получился!" – ответил он.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.



В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин женился на российской певице Алле Пугачевой 23 декабря 2011 года. У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.