Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ

По словам российской певицы Аллы Пугачевой, группа ДДТ в своей новой видеоработе передала правду жизни.

Российская певица Алла Пугачева 4 декабря в Instagran прокомментировала новую видеоработу российской группы ДДТ на композицию "2020".

"Спасибо ДДТ за новую песню, за отсутствие фальши, за то, что так точно передали правду жизни!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Презентация новой выдеоработы ДДТ состоялась 3 декабря. В клипе музыканты сняли застроенные высотками микрорайоны мегаполиса и спели о переменах, которые произошли в мире.

Группа ДДТ была основана летом 1980 года в Уфе. Бессменный лидер коллектива и автор большинства песен – Юрий Шевчук.