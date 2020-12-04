Бульвар Шоубиз
 
04 декабря, 2020
 
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"Легкие наши, как прежде, легки". ДДТ выпустили клип на трек "2020". Видео

Российская группа ДДТ презентовала на своем YouTube-канале клип на песню "2020". "Уходит, крестясь, год 2020, легкие наши, как прежде, легки. Похоронили безвременно павших, сплюнули пули, достали стихи", – поется в песне. В ролике показаны высотки, построенные вплотную друг другу, а также строящиеся новые подобные дома. Параллельно действие проходит на кухне, где сидят участники ДДТ и за столом поют песню. Также они появляются на пустыре и в здании недостроя. "Ах, нелегко, нелегко… Небо так близко и далеко. Новые рифмы смывают грим. Мир изменился, он стал другим", – говорится в припеве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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ДДТ: Мир изменился, он стал другим
ДДТ: Мир изменился, он стал другим
Скриншот: officialddt / YouTube

видео

Видео: officialddt / YouTube
Теги: видео, клип, ДДТ, трек, ролик
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