"Хор". В новом клипе ДДТ показали мясорубку, перемалывающую "людское море". Видео
Российская группа ДДТ на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Хор". Лидер ДДТ Юрий Шевчук прочитал трек о роли человека в толпе. При этом в кадре показаны вращающиеся головы, исполняющие припев песни: "Море, людское море. Все тонет в море, его мажоре". "Толпа все видит и слышит, она в нас на века, но память ее, как всегда, коротка. В толпе нельзя падать, нужно идти, и неважно, что сбилась она с пути. Идея жива, пока не вышла в тираж. Когда один, ты герой, в толпе ты фарш. Оглянись, все затылки твои видны. В толпе ты бессмертен, в толпе нет вины", – уверяет в песне Шевчук.
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