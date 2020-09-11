Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
Британская виртуальная группа Gorillaz на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Strange Timez. Он был записан с лидером пост-панк-группы The Cure Робертом Смитом. В ролике показаны участники Gorillaz в виде анимационных персонажей. По сюжету они отправляются на Луну. Лицо Смита появляется на этом небесном светиле. Трек Strange Timez вошел в серию клипов Song Machine, состоящую из клипов на треки, записанные Gorillaz с другими музыкантами.
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