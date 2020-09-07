Nothing at All. В новом клипе группа Deep Purple подняла вопрос загрязнения окружающей среды. Видео
На YouTube-канале earMUSIC разместили клип на трек Nothing at All британской группы Deep Purple. В фантастическом ролике показан взгляд инопланетянина на происходящее на Земле. Он наблюдает за героем клипа – мужчиной, который тянет за собой ношу, оказавшуюся бытовым мусором. Избавиться от нее землянину не по силам, а зеленые деревья он может видеть только во сне. Трек Nothing at All вошел в 21-й студийный альбом группы – Whoosh!. Его релиз состоялся 7 августа 2020 года.
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